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Bloomberg: Китай может продать TikTok Илону Маску

Bloomberg: Китай может продать TikTok Илону Маску

Пекин пытается придумать, как обойти потенциальный запрет на работу приложения в СШАКитайские чиновники рассматривают возможность продажи приложения TikTok предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, если запрет сервиса в США вступит в силу, пишет издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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