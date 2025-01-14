Bloomberg: Китай может продать TikTok Илону Маску

Пекин пытается придумать, как обойти потенциальный запрет на работу приложения в СШАКитайские чиновники рассматривают возможность продажи приложения TikTok предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, если запрет сервиса в США вступит в силу, пишет издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.