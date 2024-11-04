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Как под маской “идеальной мамы-блогера” скрывалось чудовище: страшная история, раскрывшая темную сторону блога “8 пассажиров”

Как под маской “идеальной мамы-блогера” скрывалось чудовище: страшная история, раскрывшая темную сторону блога “8 пассажиров”

Теперь, когда я вспоминаю имена Руби Франке и Джоди Хильдебрандт, перед глазами возникает призрак мнимой идиллии клана Франке — семьи, чье благополучие стало маской, за которой скрывались ужасные секреты.

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