Как под маской “идеальной мамы-блогера” скрывалось чудовище: страшная история, раскрывшая темную сторону блога “8 пассажиров”

Теперь, когда я вспоминаю имена Руби Франке и Джоди Хильдебрандт, перед глазами возникает призрак мнимой идиллии клана Франке — семьи, чье благополучие стало маской, за которой скрывались ужасные секреты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии