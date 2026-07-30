«Во всю мощь закричал мне». Сандрачук рассказал, за что получил от Радимова

Защитник махачкалинского «Динамо» Александр Сандрачук в интервью корреспондентам Sport24 Александру Муйжнеку и Алексею Фаткадынову рассказал, как разозлил Владислава Радимова, под руководством которого выступал за «Зенит-2».
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