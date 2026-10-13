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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» сенсационно проигрывает «Викингу» после первого тайма – 0:2. На камбэк мюнхенцев дают 2.95

«Бавария» уступает «Викингу» после первого тайма в матч общего этапа ЛЧ (0:2, перерыв). В первом тайме в составе норвежского клуба отличились Джанни Стенснесс и Петер Кристиансен.

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