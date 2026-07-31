Выход Армении из ЕАЭС лишит страну «винного» экспорта

Выход Армении из ЕАЭС может поставить под удар 70% ее винного экспорта https://listaj.ru/vyhod-armenii-iz-eaes-lishit-stranu-vinnog.
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