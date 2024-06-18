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Двенадцать ATACMS союзников ушли "в молоко": Киев долго не мог понять, что произошло в небе над Крымом

Двенадцать ATACMS союзников ушли "в молоко": Киев долго не мог понять, что произошло в небе над Крымом

Фото: defense.govВчера 67K прочитали Более десяти ракет американского производства ATACMS нанесли мощный удар по северу Крымского полуострова.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Доподлинно не понятно, неизвестно!!! Тогда о чём вы вообще пишите? Лишь для того, чтобы заполнить информационный вакуум?
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17 час.

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