Elon Musk made it clear that the restrictions of the Starlink signal for the Armed Forces of Ukraine were introduced at the direction of the US authorities, according to the "Politics of the country".
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