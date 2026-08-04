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«Цифровой ID» в Max помолодел: подростки получили доступ к аналогу бумажных документов

«Цифровой ID» в Max помолодел: подростки получили доступ к аналогу бумажных документов

«Цифровой ID» предназначен для подтверждения возраста и социального статуса Пользователи российского мессенджера Max, достигшие 14-летнего возраста, теперь могут создавать «Цифровой ID» — электронный аналог бумажных документов.

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