«Цифровой ID» в Max помолодел: подростки получили доступ к аналогу бумажных документов

«Цифровой ID» предназначен для подтверждения возраста и социального статуса Пользователи российского мессенджера Max, достигшие 14-летнего возраста, теперь могут создавать «Цифровой ID» — электронный аналог бумажных документов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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