Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    Вывод из всего сказанного один-наши верха, это банка даже не с пауками, а с ядовитыми змеюками, кде каждый готов сожр..."Он ничего не заб...
  • vagas Karlito
    Поддерживаю!))"Он ничего не заб...
  • николай владимирович владимирович
    Да ответить пиндосам и прочим прихвостням, по их столицам.НАТО готовит жест...

На передовой вместе с русским солдатом гибнут не раввины, а те самые "попы"

На передовой вместе с русским солдатом гибнут не раввины, а те самые "попы"

Юрий Кот Моему возмущению нет предела. Это какой же надо быть нелюдью, чтобы высказываться уничижительно в адрес православного священника? И не просто священника — архиерея.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Иванов
Не уверен, что писака,  назвавший священника &quot;попом&quot; сделал это с каким то умыслом. Скорее всего этого вопроса не было в ЕГЭ. Писаки уже давно карябают &quot;чиновницА&quot;, &quot;курсантКА&quot;, &quot;директорША&quot;, &quot;генеральША&quot; и проч... В их головах, с половинными мозгами, новая русская культура и новый язык, демократические, особенные
Ответить
3 час.
Дмитрий Бакланов
Езжай в Израиль, там целая армия у государства - еврейская.
Ответить
3 час.
Nikolay Zakharov
Юрий Кот,я во многом с Вами согласен в статье, но в двух моментах меня коробит в суе  употребить имя В.И. Ленина,вождя революции избавившего народы от эксплуатации,где человек,человеку был друг,товарищ и брат,а также не правильная трактовка слова ИМПЕРИЯ, Россия никогда не была империей,т.к. к ней добровольно без всякого завоевания присоединялись другие народы,а также она не вела себя как метрополия,выкачивающая задарма ресурсы малых народов,а наоборот всемерно развивала экономики союзных республик,даже в ущерб себе.Эти истины хорошо знали школьники Советской эпохи, Вас похоже эти истины обошли стороной,а зря.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх