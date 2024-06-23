На передовой вместе с русским солдатом гибнут не раввины, а те самые "попы"

Не уверен, что писака, назвавший священника "попом" сделал это с каким то умыслом. Скорее всего этого вопроса не было в ЕГЭ. Писаки уже давно карябают "чиновницА", "курсантКА", "директорША", "генеральША" и проч... В их головах, с половинными мозгами, новая русская культура и новый язык, демократические, особенные

Nikolay Zakharov

Юрий Кот,я во многом с Вами согласен в статье, но в двух моментах меня коробит в суе употребить имя В.И. Ленина,вождя революции избавившего народы от эксплуатации,где человек,человеку был друг,товарищ и брат,а также не правильная трактовка слова ИМПЕРИЯ, Россия никогда не была империей,т.к. к ней добровольно без всякого завоевания присоединялись другие народы,а также она не вела себя как метрополия,выкачивающая задарма ресурсы малых народов,а наоборот всемерно развивала экономики союзных республик,даже в ущерб себе.Эти истины хорошо знали школьники Советской эпохи, Вас похоже эти истины обошли стороной,а зря.