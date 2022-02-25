Медвежий угол

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ТАДЖИЧКА ПОЖАЛЕЛА, ЧТО ПРОСНУЛАСЬ В РОССИИ: РУССКИЕ ОТВЕТИЛИ МАНИЖЕ ЁМКОЙ ФРАЗОЙ

ТАДЖИЧКА ПОЖАЛЕЛА, ЧТО ПРОСНУЛАСЬ В РОССИИ: РУССКИЕ ОТВЕТИЛИ МАНИЖЕ ЁМКОЙ ФРАЗОЙ

ФОТО: Представительница России на конкурсе "Евровидение 2021" и уроженка Таджикистана певица Манижа высказалась в своём Instagram о ситуации на Украине.

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