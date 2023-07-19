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«Заходит слишком далеко» — Американская делегация в ярости от наглости Юмориста на саммите НАТО

«Заходит слишком далеко» — Американская делегация в ярости от наглости Юмориста на саммите НАТО

Делегация, представляющая Соединенные Штаты на саммите НАТО в Вильнюсе, обсуждала возможность изменения публичного «приглашения» Не_зависимой в альянс после критических замечаний их президента о странах НАТО в социальных сетях, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

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