«Заходит слишком далеко» — Американская делегация в ярости от наглости Юмориста на саммите НАТО

Делегация, представляющая Соединенные Штаты на саммите НАТО в Вильнюсе, обсуждала возможность изменения публичного «приглашения» Не_зависимой в альянс после критических замечаний их президента о странах НАТО в социальных сетях, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.