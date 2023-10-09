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Олимпийская чемпионка Мельникова — о дерби с ЦСКА: «Спартак» подарил сумасшедшие эмоции

Олимпийская чемпионка Мельникова — о дерби с ЦСКА: «Спартак» подарил сумасшедшие эмоции

Встреча между командами завершилась вничью — 2:2.Встреча между командами завершилась вничью — 2:2.Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова оценила матч «Спартака» против ЦСКА (2:2) в 11-м туре чемпионата России.

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