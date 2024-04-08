МО: десантники ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра

Десант подошел к позициям противника с нескольких направлений Российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск «Юг» сумели взять украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.