Lada Niva Sport Т2 дебютирует на международных трассах

Российский автомобильный гигант АвтоВАЗ сообщил о грядущем дебюте Lada Niva Sport Т2. Как рассказала пресс-служба, в марафоне «Шелковый путь» примет участие команда Lada Sport Rosneft, которая выведет на старт два гоночных автомобиля Lada Niva Sport T2.
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