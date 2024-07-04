Lada Niva Sport Т2 дебютирует на международных трассах

Российский автомобильный гигант АвтоВАЗ сообщил о грядущем дебюте Lada Niva Sport Т2. Как рассказала пресс-служба, в марафоне «Шелковый путь» примет участие команда Lada Sport Rosneft, которая выведет на старт два гоночных автомобиля Lada Niva Sport T2.