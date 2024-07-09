Захарова честно высказалась о трагедии с детской больницей в Киеве

Представитель МИД отметила, что в детскую больницу Киева попала западная ракета ЗРК NASAMS, а не русская8 июля вооружённые Силы России нанесли удар по украинским военным объектам, в числе которых оказались киевские заводы "Артём" и "Антонов", а также конструкторское бюро "Луч".