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Захарова честно высказалась о трагедии с детской больницей в Киеве

Захарова честно высказалась о трагедии с детской больницей в Киеве

Представитель МИД отметила, что в детскую больницу Киева попала западная ракета ЗРК NASAMS, а не русская8 июля вооружённые Силы России нанесли удар по украинским военным объектам, в числе которых оказались киевские заводы "Артём" и "Антонов", а также конструкторское бюро "Луч".

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