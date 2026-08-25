Ксения Собчак про отмену концерта Канье Уэста: «Все стукачи слева направо»

Принципов нет, Ксюха, звиздуй за кордой и там восхищайся своим Увездом. Только не надо всей стране бредить в прямом эфире. С таким подходом к моральному облику гражданина, годов этак на 40 ранее, тебя дальше дворовой подворотни никто бы не пустил. И из октябрят выгнали бы.

Emigrant

Ксения Анатольевна, а Вы то что полезного сделали для страны, чтоб кого то судить? А те "люди на этот концерт хотят пойти." из той же паразитирующей когорты с извращенной моралью, не представляющей никакой ценности для России. Да-да «извращенной», по другому не назвать т.к. устраивать "голые вечеринки" в клубах Мутабор, Савой, Симачёв... в то время когда гибнут наши Защитники, это же надо додуматься. И не дело ради удовлетворения их извращенной морали приглашать в Россию, потерявшей десятки миллионов своих граждан во второй мировой, человека открыто признавшегося в своей любви к нацистам и гитлеру, какой бы он там не был талантлив.