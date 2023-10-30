Time: Зеленский озлоблен из-за прекращения поддержки Украины

Американское издание Time со ссылкой на источники в высшем руководстве Украины сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский оказался разозлён итогами сентябрьской поездки в Вашингтон из-за потери интереса к Украине.
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