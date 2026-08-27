Ещё одна проблема с «лайнером мечты»: крылья Boeing 787 Dreamliner могут не выдержать — FAA требует провести проверку

Проблема не нова Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило окончательную директиву летной годности AD 2026-17-02, предусматривающую обязательные проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner на наличие усталостных трещин в конструктивно важной зоне соединения крыла с фюзеляжем.
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