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Ещё одна проблема с «лайнером мечты»: крылья Boeing 787 Dreamliner могут не выдержать — FAA требует провести проверку

Ещё одна проблема с «лайнером мечты»: крылья Boeing 787 Dreamliner могут не выдержать — FAA требует провести проверку

Проблема не нова Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило окончательную директиву летной годности AD 2026-17-02, предусматривающую обязательные проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner на наличие усталостных трещин в конструктивно важной зоне соединения крыла с фюзеляжем.

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