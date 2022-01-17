Москвичей с температурой 38 начали принимать без записи в поликлиниках

Департамент здравоохранения Москвы распространил заявление о ситуации с заболевшими. В нем говорится, что жители с симптомами ОРВИ и температурой до 38 могут обратить за медицинской помощью к дежурному врачу поликлиники без предварительной записи.
Департамент здравоохранения Москвы распространил заявление о ситуации с заболевшими. В нем говорится, что жители с симптомами ОРВИ и температурой до 38 могут обратить за медицинской помощью к дежурному врачу поликлиники без предварительной записи.
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