Ищущие работу россияне рассказали о факторах, которые негативно влияют на их отношение к компании

Самый популярный – долгий ответ на вопрос по вакансии В РФ 79% кандидатов на трудоустройство в крупные компании заявили, что долгий ответ специалиста по поиску и найму сотрудников негативно влияет на их отношение к компании, которую он представляет, об этом со ссылкой на исследование пишет RT.
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