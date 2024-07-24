Ищущие работу россияне рассказали о факторах, которые негативно влияют на их отношение к компании

Самый популярный – долгий ответ на вопрос по вакансии В РФ 79% кандидатов на трудоустройство в крупные компании заявили, что долгий ответ специалиста по поиску и найму сотрудников негативно влияет на их отношение к компании, которую он представляет, об этом со ссылкой на исследование пишет RT.