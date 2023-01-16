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Реконструкцию конечной станции Лобня на МЦД-1 начнут в 2023 году

Реконструкцию конечной станции Лобня на МЦД-1 начнут в 2023 году

Реконструкцию конечной станции Лобня на МЦД-1 собираются начать в 2023 году. Работы должны завершиться в 2025-м, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с гендиректором, председателем правления РЖД Олегом Белозёровым.

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