Реконструкцию конечной станции Лобня на МЦД-1 начнут в 2023 году

Реконструкцию конечной станции Лобня на МЦД-1 собираются начать в 2023 году. Работы должны завершиться в 2025-м, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с гендиректором, председателем правления РЖД Олегом Белозёровым.