Развожаев: Севастополь отражает атаку беспилотников ВСУ

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в канале на платформе «Макс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Путин поздравил р...
- Путин поздравил р...
- SI PNAS: правое полу...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым