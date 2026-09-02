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Газета.ру

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Развожаев: Севастополь отражает атаку беспилотников ВСУ

Развожаев: Севастополь отражает атаку беспилотников ВСУ

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в канале на платформе «Макс».

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