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Из-за плодовой мухи в порту Новороссийска запретили ввоз апельсинов из Египта

Из-за плодовой мухи в порту Новороссийска запретили ввоз апельсинов из Египта

Зараженные апельсины выявили специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора.В морпорту Новороссийска работники Южного межрегионального управления Россельхознадзора 19 июля в ходе проверки партии апельсинов, которая прибыла из Египта, обнаружили живую средиземноморскую плодовую муху.

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