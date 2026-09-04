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Царьград

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Началась зачистка "котла" под Волчанском. Бойцы бегут, бросая технику и оружие

Началась зачистка "котла" под Волчанском. Бойцы бегут, бросая технику и оружие

Вооружённые силы России приступили к зачистке позиций ВСУ, оказавшихся в "котле" под Волчанском. На фоне продвижения украинские боевики пытаются выйти через лесополосы, а часть техники и вооружения остаётся на оставленных позициях.

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