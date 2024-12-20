Михаил Шеремет: Американцы в соцсетях интересовались, как задать вопрос Путину на «прямой линии», и просили спасти их страну

Американцы в соцсетях интересовались, как задать вопрос Путину на «прямой линии», и просили спасти их страну Блогер из США опубликовала пост в X, где попросила президента РФ остановить «ЛГБТ*-фриков», поскольку «нормальные люди не поддерживают это безумие».
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