Михаил Шеремет: Американцы в соцсетях интересовались, как задать вопрос Путину на «прямой линии», и просили спасти их страну

Американцы в соцсетях интересовались, как задать вопрос Путину на «прямой линии», и просили спасти их страну Блогер из США опубликовала пост в X, где попросила президента РФ остановить «ЛГБТ*-фриков», поскольку «нормальные люди не поддерживают это безумие».