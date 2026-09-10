ISU аннулировал нейтральный статус Валиевой и Кондратюка

Международный союз конькобежцев лишил русских фигуристов Камилу Валиеву и Марка Кондратюка нейтрального статуса, исключив их из числа участников соревнований.
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