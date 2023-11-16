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Столтенберг указал на тяжелую ситуацию для ВСУ на поле боя

Столтенберг указал на тяжелую ситуацию для ВСУ на поле боя

Положение Украины на поле боя оказалось куда более тяжелым, чем ранее предполагали в НАТО. Большую роль в этом сыграло начало наступательных операций по окружению Авдеевки со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ.

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