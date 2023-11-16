Столтенберг указал на тяжелую ситуацию для ВСУ на поле боя

Положение Украины на поле боя оказалось куда более тяжелым, чем ранее предполагали в НАТО. Большую роль в этом сыграло начало наступательных операций по окружению Авдеевки со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ.
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