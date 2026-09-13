Раскраски и наклейки по номерам стали самым популярным творческими хобби осени среди зумеров

Эксперты Авито Товаров и Авито Рекламы провели исследование среди более чем 10 000* россиян, чтобы узнать, какими творческими хобби планируют заниматься жители Дальневосточного федерального округа осенью, сколько готовы потратить на материалы и какую роль играет онлайн-реклама при выборе товаров для творчества.