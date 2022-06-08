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«На что рассчитывал?»: Монтян высмеяла знаменитостей Украины, которые поступили как Кикабидзе

«На что рассчитывал?»: Монтян высмеяла знаменитостей Украины, которые поступили как Кикабидзе

Украинская правозащитница Татьяна Монтян в стриме на своем YouTube-канале объяснила своё недоумение по поводу позиции «звездных» соотечественников, выступивших против России и которые поступили как Кикабидзе.

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