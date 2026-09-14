За неделю в Рязанской области зафиксировано 3392 вызова скорой помощи

За неделю диспетчеры приняли 3392 вызова, из которых 837 были экстренными, а 2555 — неотложными.За минувшие семь дней, с 7 по 13 сентября, диспетчерская служба областной станции скорой помощи приняла 3392 вызова.
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