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Рязанские новости

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За неделю в Рязанской области зафиксировано 3392 вызова скорой помощи

За неделю в Рязанской области зафиксировано 3392 вызова скорой помощи

За неделю диспетчеры приняли 3392 вызова, из которых 837 были экстренными, а 2555 — неотложными.За минувшие семь дней, с 7 по 13 сентября, диспетчерская служба областной станции скорой помощи приняла 3392 вызова.

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