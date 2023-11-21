Помогать просто: как волонтеры вдохновляют людей

В 2013 году была создана программа «Помогать просто», которая направлена на вовлечение активных жителей региона присутствия РУСАЛа и сотрудников компании в добровольческую и общественную полезную деятельность, а также на создание единого коммуникационного пространства для волонтеров.
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