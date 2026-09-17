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Царьград

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SHOT: Туристы из России заболели инфекцией в Китае

SHOT: Туристы из России заболели инфекцией в Китае

В Китае участились случаи кишечных инфекций среди туристов. Жительница Санкт-Петербурга оказалась в больнице на Бали после поездки; симптомы включали высыпания и проблемы с ЖКТ.

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