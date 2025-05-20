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Гвардиола заплакал во время прощальной речи де Брюйне. Хавбек провел последний домашний матч за «Сити»

Гвардиола заплакал во время прощальной речи де Брюйне. Хавбек провел последний домашний матч за «Сити»

33-летний полузащитник сборной Бельгии покидает «Манчестер Сити» по окончании сезона на правах свободного агента.

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