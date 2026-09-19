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Хет-трик и ассист Салаха в видеообзоре матча чемпионата Турции «Трабзонспор» — «Галатасарай» — 4:0

Хет-трик и ассист Салаха в видеообзоре матча чемпионата Турции «Трабзонспор» — «Галатасарай» — 4:0

В субботу, 20 сентября, состоялся матч 6-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Трабзонспор» принимал «Галатасарай».

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