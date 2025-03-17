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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн поздравил Мирру Андрееву с победой в Индиан-Уэллс

Леброн поздравил Мирру Андрееву с победой в Индиан-Уэллс

Ранее 17-летняя россиянка рассказала, что перед финалом против Арины Соболенко (2:6, 6:4, 6:3) слушала его интервью, где он говорил, даже если физически не готов на 100%, то подготовится на 100% ментально.

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