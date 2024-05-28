В политико-медийном дискурсе Запада появилась новая фраза: нанести удар по российской территории. Отступление атлантико-украинской армии вынуждает атлантистов идти все дальше и дальше.
НАТО — интересный способ спровоцировать Россию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Мнение Запада о чужих границах не интересует никого,это не их границы.Запад нагло прсягает на чужое!Свои границы пусть стерегут,а не чужие!
Ответить
15 час.
Eduard
Понятно,что Запад вздумал за "бусы" прихватить Украину обещая лохам некие ценности! Бти ценности и сейчас есть и стоят денег.Деньги (зарплата) это ценности,остальное лохотрон!
Ответить
15 час.
Eduard
Мы с вами взаимно можем не признавать границы Запада,существование Прибалтики,да и Финляндия наща земля!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии