НАТО — интересный способ спровоцировать Россию

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Комментарии
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Eduard
Мнение Запада о чужих границах не интересует никого,это не их границы.Запад нагло прсягает на чужое!Свои границы пусть стерегут,а не чужие!
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15 час.
Eduard
Понятно,что Запад вздумал за &quot;бусы&quot; прихватить Украину обещая лохам некие ценности! Бти ценности и сейчас есть и стоят денег.Деньги (зарплата) это ценности,остальное лохотрон!
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15 час.
Eduard
Мы с вами взаимно можем не признавать границы Запада,существование Прибалтики,да и Финляндия наща земля!
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15 час.

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