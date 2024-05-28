НАТО — интересный способ спровоцировать Россию

Eduard Мнение Запада о чужих границах не интересует никого,это не их границы.Запад нагло прсягает на чужое!Свои границы пусть стерегут,а не чужие!

Eduard Понятно,что Запад вздумал за "бусы" прихватить Украину обещая лохам некие ценности! Бти ценности и сейчас есть и стоят денег.Деньги (зарплата) это ценности,остальное лохотрон!