Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Обманывали и аукционы, и друзья. У Пугачевой с Галкиным картины оказались за 15 тыс руб

Обманывали и аукционы, и друзья. У Пугачевой с Галкиным картины оказались за 15 тыс руб

Пускать пыль в глаза - оказалось, это их фирменное. Недавно Максима Галкина застукали в Америке, как он снимает постановочные ролики, показывающие супершлаг на своих концертах, и потом выкладывает их в соцсети.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Да уж.
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18 час.
ВераВерная
Если это действительно так - то даже как-то радостно. Не из-за злорадства, а просто потому, что у фальшивых людей и окружающие их предметы искусства другими быть не могли.
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18 час.
лл
лина любимцева
Какие они сами, такие у них и друзья с аукционами были. Но скорее всего, эта парочка начнет обвинять Россию, что &quot;им картины подменили&quot;... Вот увидите. так и будет. Собственную же дурь они не признают....
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16 час.

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