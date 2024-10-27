Обманывали и аукционы, и друзья. У Пугачевой с Галкиным картины оказались за 15 тыс руб

Если это действительно так - то даже как-то радостно. Не из-за злорадства, а просто потому, что у фальшивых людей и окружающие их предметы искусства другими быть не могли.

лл

лина любимцева

Какие они сами, такие у них и друзья с аукционами были. Но скорее всего, эта парочка начнет обвинять Россию, что "им картины подменили"... Вот увидите. так и будет. Собственную же дурь они не признают....