Волна фишинговых атак ударила по пользователям криптовалют

Криптовалютное сообщество столкнулось с новой волной фишинга. По данным MistTrack и Scam Sniffer, киберпреступники создали поддельный сайт HyperLend, который отображается в верхней части выдачи Google как рекламное объявление.
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