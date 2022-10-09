Украинская разведка сообщает о якобы переброске российских дронов-камикадзе «Герань-2» на территорию Белоруссии

Украинская разведка сообщает о якобы переброске российских дронов-камикадзе «Герань-2» на территорию Белоруссии

Россия готовит белорусскую военную авиабазу Лунинец для размещения на ней дронов-камикадзе "Герань-2", которые предполагается использовать для ударов по территории Украины.

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