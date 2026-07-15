Русская весна
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Русская весна

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Ночью ожидается массированная атака на Украину

Ночью ожидается массированная атака на Украину

Ночью ожидается массированная атака на Украину. Армия России готовит к боевому вылету ракетоносцы Ту-95МС/Ту-160/Ту-22М3 в ночь на 16 июля, сообщают украинские мониторинговые ресурсы.

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