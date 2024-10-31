Выжившая в приграничье россиянка рассказала о случаях презрительного отношения к беженцам

Жительница курского Коренева рассказала о презрительном отношении к беженцам Беженцы с атакованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных территорий России могут сталкиваться с презрительным отношением со стороны других россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии