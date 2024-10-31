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Выжившая в приграничье россиянка рассказала о случаях презрительного отношения к беженцам

Выжившая в приграничье россиянка рассказала о случаях презрительного отношения к беженцам

Жительница курского Коренева рассказала о презрительном отношении к беженцам Беженцы с атакованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных территорий России могут сталкиваться с презрительным отношением со стороны других россиян.

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Комментарии
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Нина Прыгун
ВЕЗДЕ ЕСТЬ ВЫРОДКИ.НЕ НУЖНО ОБО ВСЕХ СУДИТЬ ПЛОХО
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13 час.

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