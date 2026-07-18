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Мужчина рассказал, почему в его племени заводят вторую жену

Мужчина рассказал, почему в его племени заводят вторую жену

Мужчина из племени рассказал о традициях брака и семейного уклада в своей культуре. По его словам, в их общине существуют особые правила, связанные с выплатой за невесту, распределением обязанностей и многожёнством.

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