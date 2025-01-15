Петербуржцам рассказали, как защититься от аферистов при трудоустройстве

Пользователей заставляют устанавливать программы, которые якобы нужны для работы Аферисты представляются потенциальным жертвам владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий главного управления ГУ МВД РФ по городу Петербургу и Ленобласти.