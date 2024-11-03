Риелтор назвал выгодные альтернативы ипотеке

В нынешней ситуации на рынке недвижимости в РФ ипотеку могут заменить несколько альтернатив. Среди них — обмен квартирами или кредиты с минимальным первоначальным взносом, предложил глава гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Общественной службой новостей».
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