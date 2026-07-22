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Разница в 21 год, тайный ребёнок мужа и встречи после развода: почему Ольга Машная назвала Валерия Приёмыхова главным мужчиной своей жизни

Разница в 21 год, тайный ребёнок мужа и встречи после развода: почему Ольга Машная назвала Валерия Приёмыхова главным мужчиной своей жизни

Официально их брак продлился всего четыре года, но эта связь определила всю её жизнь. Ольга Машная и Валерий Приёмыхов познакомились, когда ей было 16 лет, а ему — 37.

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