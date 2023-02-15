Где смотреть Ювентус – Нант, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 16 февраля

В четверг, 16 февраля, сыграют Ювентус и Нант в рамках Лиги Европы УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
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