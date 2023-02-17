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НТИ: гражданам России стоит осторожно покупать китайские смартфоны из-за риска блокировки

НТИ: гражданам России стоит осторожно покупать китайские смартфоны из-за риска блокировки

Замруководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов заявил РИА Новости, что россиянам следует с осторожностью приобретать китайские смартфоны из-за риска блокировки звонков.

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