НТИ: гражданам России стоит осторожно покупать китайские смартфоны из-за риска блокировки

Замруководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов заявил РИА Новости, что россиянам следует с осторожностью приобретать китайские смартфоны из-за риска блокировки звонков.