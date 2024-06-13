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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Стандарт и комфорт». Какого класса квартиру выгоднее всего покупать в Крыму без переплаты?

«Стандарт и комфорт». Какого класса квартиру выгоднее всего покупать в Крыму без переплаты?

Аналитики «Домклик» выяснили, что в ряде регионов большинство предложений о продаже квартир в новостройках состоит из проектов класса «стандарт» и «комфорт» Где бюджетного жилья больше? Источник: rbc.

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