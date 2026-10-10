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Мировое обозрение

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Третье нападение за 4 дня: Ученица с ножом устроила резню у школы в Варшаве

Третье нападение за 4 дня: Ученица с ножом устроила резню у школы в Варшаве

Главное в тезисах: Третье нападение за четыре дня: 10 октября 21-летняя ученица школы для взрослых напала с ножом на людей у секретариата учебного заведения на улице Минской в Варшаве.

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