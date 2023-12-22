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Владимир Зеленский: «Переговоры с Россией в настоящий момент не актуальны»

Владимир Зеленский: «Переговоры с Россией в настоящий момент не актуальны»

Владимир Зеленский: «Переговоры с Россией в настоящий момент не актуальны» Ольга ВайленкоПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о мирных переговорах с Россией на текущий момент не является приоритетным для его страны.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Боюсь, что  когда Зеля до этого вопроса там созреет, то это будет , к его же большому сожалению, уже, как говорися, слишком поздно. Как в народе говорят: дурень думкой богатеет...Т.е. когда он мыслями там &quot;покраснеет&quot;, что то исправить будет уже, наверно, увы, невозможно.
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