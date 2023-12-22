Владимир Зеленский: «Переговоры с Россией в настоящий момент не актуальны»

Влад Владимиров

Боюсь, что когда Зеля до этого вопроса там созреет, то это будет , к его же большому сожалению, уже, как говорися, слишком поздно. Как в народе говорят: дурень думкой богатеет...Т.е. когда он мыслями там "покраснеет", что то исправить будет уже, наверно, увы, невозможно.