Владимир Зеленский: «Переговоры с Россией в настоящий момент не актуальны» Ольга ВайленкоПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о мирных переговорах с Россией на текущий момент не является приоритетным для его страны.
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